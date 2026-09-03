SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schindler von vor einem Jahr verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Schindler-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Schindler-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 295,60 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 33,829 Schindler-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 258,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 734,78 CHF wert. Damit wäre die Investition um 12,65 Prozent gesunken.

Zuletzt ergab sich für Schindler eine Börsenbewertung in Höhe von 27,72 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at