SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Schindler bedeutet

Anleger, die vor Jahren in Schindler-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Schindler-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Schindler-Anteile an diesem Tag 236,80 CHF wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 42,230 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 454,39 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Papiers am 16.08.2023 auf 200,20 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -15,46 Prozent.

Schindler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at