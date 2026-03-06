Schindler Aktie

Schindler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212

Lohnendes Schindler-Investment? 06.03.2026 10:03:46

SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schindler von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Schindler eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Schindler-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Schindler-Anteile bei 272,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Schindler-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,670 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Schindler-Papiere wären am 05.03.2026 988,99 CHF wert, da der Schlussstand 269,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1,10 Prozent verringert.

Schindler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 29,13 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Schindler AG NA 296,00 -0,67% Schindler AG NA

