Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|Lohnendes Schindler-Investment?
|
06.03.2026 10:03:46
SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schindler von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Schindler-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Schindler-Anteile bei 272,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Schindler-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,670 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Schindler-Papiere wären am 05.03.2026 988,99 CHF wert, da der Schlussstand 269,50 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1,10 Prozent verringert.
Schindler wurde jüngst mit einem Börsenwert von 29,13 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
