SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schindler von vor einem Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Schindler-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Schindler-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 297,80 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Schindler-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 33,580 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 838,15 CHF, da sich der Wert einer Schindler-Aktie am 10.06.2026 auf 263,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11,62 Prozent verringert.

Schindler markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 27,88 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at