SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schindler-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Schindler-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Schindler-Aktie an diesem Tag 287,50 CHF wert. Bei einem Schindler-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,348 Schindler-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 84,00 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Anteils am 23.07.2026 auf 241,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 16,00 Prozent verringert.

Der Schindler-Wert an der Börse wurde auf 25,50 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at