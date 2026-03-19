Schindler Aktie
WKN DE: A0JEHV / ISIN: CH0024638196
|Schindler-Anlage unter der Lupe
|
19.03.2026 10:04:12
SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Schindler von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Schindler-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 289,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Schindler-Aktie investiert hat, hat nun 34,602 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.03.2026 9 397,92 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 271,60 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 6,02 Prozent verkleinert.
Am Markt war Schindler jüngst 29,00 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Grand Warszawski / Shutterstock.com
Nachrichten zu Schindler AG (PS)
|
19.03.26
|Verluste in Zürich: SLI gibt zum Handelsstart nach (finanzen.at)
|
17.03.26
|Aufschläge in Zürich: SLI nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
12.03.26
|SPI-Titel Schindler-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schindler von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
05.03.26
|SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schindler von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
03.03.26
|SLI-Handel aktuell: SLI tiefrot (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwache Performance in Zürich: SLI verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
02.03.26
|Minuszeichen in Zürich: Das macht der SLI nachmittags (finanzen.at)
|
02.03.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI sackt ab (finanzen.at)