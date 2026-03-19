SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Schindler von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Schindler-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Schindler-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 289,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Schindler-Aktie investiert hat, hat nun 34,602 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.03.2026 9 397,92 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 271,60 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 6,02 Prozent verkleinert.

Am Markt war Schindler jüngst 29,00 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at