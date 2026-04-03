Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|Frühe Investition
|
03.04.2026 10:03:38
SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schindler-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Schindler-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Schindler-Anteile an diesem Tag bei 268,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 37,313 Schindler-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 347,01 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Papiers am 02.04.2026 auf 250,50 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 6,53 Prozent.
Jüngst verzeichnete Schindler eine Marktkapitalisierung von 26,74 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schindler AG NA
|
03.04.26
|SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schindler-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
27.03.26
|SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schindler von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
25.03.26
|SPI-Wert Schindler-Aktie: Diese Dividendenausschüttung erhalten Schindler-Anteilseigner (finanzen.at)
|
24.03.26
|Börse Zürich: SPI schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
24.03.26
|Optimismus in Zürich: SPI liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
24.03.26
|SPI-Handel aktuell: Anleger lassen SPI am Mittag steigen (finanzen.at)
|
24.03.26
|Optimismus in Zürich: SPI-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
20.03.26
|SPI-Wert Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schindler-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Schindler AG NA
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Schindler AG NA
|272,00
|-0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.