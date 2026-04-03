SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schindler-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Schindler-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Schindler-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen Schindler-Anteile an diesem Tag bei 268,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 37,313 Schindler-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 347,01 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Papiers am 02.04.2026 auf 250,50 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 6,53 Prozent.

Jüngst verzeichnete Schindler eine Marktkapitalisierung von 26,74 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at