Schindler Aktie
WKN DE: A0JJWH / ISIN: CH0024638212
|Schindler-Investment
|
17.04.2026 10:03:58
SPI-Papier Schindler-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Schindler von vor 5 Jahren angefallen
Am 17.04.2021 wurde das Schindler-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 278,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3,597 Schindler-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 942,45 CHF, da sich der Wert eines Schindler-Papiers am 16.04.2026 auf 262,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,76 Prozent verringert.
Der Schindler-Wert an der Börse wurde auf 27,62 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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