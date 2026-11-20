Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
|Lohnender Schlatter Industries-Einstieg?
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20.11.2026 10:03:33
SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Schlatter Industries von vor einem Jahr bezahlt gemacht?
Vor 1 Jahr wurde das Schlatter Industries-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Schlatter Industries-Papier an diesem Tag bei 19,50 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,128 Schlatter Industries-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 99,49 CHF, da sich der Wert einer Schlatter Industries-Aktie am 19.11.2026 auf 19,40 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 0,51 Prozent.
Schlatter Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,08 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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