Rentable Schlatter Industries-Anlage? 06.02.2026 10:04:18

SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schlatter Industries von vor 10 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Schlatter Industries-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Schlatter Industries-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Schlatter Industries-Papier letztlich bei 29,83 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Schlatter Industries-Aktie investiert hat, hat nun 33,518 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 05.02.2026 656,96 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 19,60 CHF belief. Damit wäre die Investition 34,30 Prozent weniger wert.

Der Marktwert von Schlatter Industries betrug jüngst 22,01 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

