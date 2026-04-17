Schlatter Industries Aktie

Schlatter Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314

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Rentabler Schlatter Industries-Einstieg? 17.04.2026 10:03:58

SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schlatter Industries von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Schlatter Industries-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die Schlatter Industries-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Schlatter Industries-Anteile bei 22,91 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Schlatter Industries-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 436,581 Schlatter Industries-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.04.2026 auf 19,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 295,04 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 17,05 Prozent vermindert.

Schlatter Industries wurde am Markt mit 20,54 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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