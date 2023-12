SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Schlatter Industries-Investment von vor 10 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Schlatter Industries-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 10 Jahren wurde das Schlatter Industries-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 97,84 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,022 Schlatter Industries-Papiere. Die gehaltenen Schlatter Industries-Anteile wären am 14.12.2023 24,53 CHF wert, da der Schlussstand 24,00 CHF betrug. Aus 100 CHF wurden somit 24,53 CHF, was einer negativen Performance von 75,47 Prozent entspricht.

Schlatter Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 26,20 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at