SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schlatter Industries von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Schlatter Industries-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 27.03.2021 wurde die Schlatter Industries-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 26,18 CHF wert. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 382,008 Schlatter Industries-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 26.03.2026 auf 20,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 640,17 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 23,60 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Schlatter Industries bezifferte sich zuletzt auf 22,10 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at