SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schlatter Industries von vor einem Jahr verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Schlatter Industries-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Schlatter Industries-Papier statt. Diesen Tag beendete das Schlatter Industries-Papier bei 22,00 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Schlatter Industries-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,545 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 17,90 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 81,36 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 18,64 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Schlatter Industries belief sich zuletzt auf 19,77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at