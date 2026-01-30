SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor 5 Jahren eingebracht

Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
|Lukratives Schlatter Industries-Investment?
|
30.01.2026 10:03:53
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Schlatter Industries-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Schlatter Industries-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 28,10 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Schlatter Industries-Aktie investierten, hätten nun 3,558 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 19,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 69,03 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 30,97 Prozent abgenommen.
Die Marktkapitalisierung von Schlatter Industries bezifferte sich zuletzt auf 21,55 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
