SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Schlatter Industries-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Schlatter Industries-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 21,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Schlatter Industries-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 476,190 Schlatter Industries-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 19,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 476,19 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,24 Prozent abgenommen.

Schlatter Industries wurde am Markt mit 20,88 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at