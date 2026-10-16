Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
|Lohnende Schlatter Industries-Anlage?
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16.10.2026 10:03:30
SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schlatter Industries-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Schlatter Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Schlatter Industries-Aktie letztlich bei 40,37 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 24,769 Schlatter Industries-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.10.2026 510,24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 20,60 CHF belief. Damit wäre die Investition 48,98 Prozent weniger wert.
Zuletzt ergab sich für Schlatter Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 23,15 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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