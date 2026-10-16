Schlatter Industries Aktie

Schlatter Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Schlatter Industries-Anlage? 16.10.2026 10:03:30

SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schlatter Industries-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Schlatter Industries gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Schlatter Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Schlatter Industries-Aktie letztlich bei 40,37 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 24,769 Schlatter Industries-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.10.2026 510,24 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 20,60 CHF belief. Damit wäre die Investition 48,98 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für Schlatter Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 23,15 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Schlatter Industries AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Schlatter Industries AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Schlatter Industries AG 20,80 0,97% Schlatter Industries AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:41 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41

Börse aktuell - Live Ticker

Nachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen