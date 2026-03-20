SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schlatter Industries-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Schlatter Industries-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Schlatter Industries-Papier statt. Zum Handelsende standen Schlatter Industries-Anteile an diesem Tag bei 22,71 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 44,028 Schlatter Industries-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 19.03.2026 auf 18,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 827,73 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 17,23 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Schlatter Industries betrug jüngst 20,75 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at