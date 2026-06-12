Schlatter Industries Aktie

Schlatter Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314

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Langfristige Performance 12.06.2026 10:03:55

SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schlatter Industries-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Schlatter Industries-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde die Schlatter Industries-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 22,71 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Schlatter Industries-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44,028 Schlatter Industries-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 11.06.2026 auf 18,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 832,13 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16,79 Prozent abgenommen.

Alle Schlatter Industries-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 20,98 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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