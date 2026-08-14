SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schlatter Industries-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Schlatter Industries-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Schlatter Industries-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Schlatter Industries-Papier bei 24,64 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Schlatter Industries-Aktie investiert hat, hat nun 40,588 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.08.2026 771,18 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 19,00 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 22,88 Prozent.

Der Börsenwert von Schlatter Industries belief sich jüngst auf 21,00 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at