Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
|Schlatter Industries-Anlage
|
26.12.2025 10:03:34
SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Schlatter Industries von vor 3 Jahren bedeutet
Die Schlatter Industries-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 23,10 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Schlatter Industries-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 432,943 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 20,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 832,03 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 11,68 Prozent verringert.
Schlatter Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,54 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Schlatter Industries AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Schlatter Industries AG
|20,40
|0,00%