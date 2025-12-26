Schlatter Industries Aktie

Schlatter Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Schlatter Industries-Anlage 26.12.2025 10:03:34

SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Schlatter Industries von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Schlatter Industries eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Schlatter Industries-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 23,10 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Schlatter Industries-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 432,943 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 20,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 832,03 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 11,68 Prozent verringert.

Schlatter Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,54 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Schlatter Industries AGmehr Nachrichten

Analysen zu Schlatter Industries AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Schlatter Industries AG 20,40 0,00% Schlatter Industries AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen