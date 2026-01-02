Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
|Lukratives Schlatter Industries-Investment?
|
02.01.2026 10:03:35
SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Schlatter Industries von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Schlatter Industries-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Schlatter Industries-Anteile bei 28,29 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 353,423 Schlatter Industries-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 30.12.2025 auf 20,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 280,51 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 27,19 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Schlatter Industries belief sich zuletzt auf 22,76 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
