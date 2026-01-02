Schlatter Industries Aktie

Schlatter Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives Schlatter Industries-Investment? 02.01.2026 10:03:35

SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Schlatter Industries von vor 5 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Schlatter Industries-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Schlatter Industries-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Schlatter Industries-Anteile bei 28,29 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 353,423 Schlatter Industries-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 30.12.2025 auf 20,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 280,51 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 27,19 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Schlatter Industries belief sich zuletzt auf 22,76 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Schlatter Industries AGmehr Nachrichten