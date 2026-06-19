SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Schlatter Industries von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Schlatter Industries-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurde das Schlatter Industries-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Schlatter Industries-Anteile bei 25,60 CHF. Bei einem Schlatter Industries-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 390,625 Schlatter Industries-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Schlatter Industries-Aktie auf 18,10 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 070,31 CHF wert. Damit wäre die Investition um 29,30 Prozent gesunken.

Schlatter Industries wurde am Markt mit 20,91 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at