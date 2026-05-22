SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte eine Schlatter Industries-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Schlatter Industries-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Schlatter Industries-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 24,64 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 40,588 Schlatter Industries-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Schlatter Industries-Aktie auf 18,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 746,83 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 25,32 Prozent vermindert.

Schlatter Industries war somit zuletzt am Markt 20,64 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at