SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Schlatter Industries von vor 10 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Schlatter Industries eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde die Schlatter Industries-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 31,28 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Schlatter Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 31,971 Schlatter Industries-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.04.2026 gerechnet (18,60 CHF), wäre die Investition nun 594,66 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 40,53 Prozent vermindert.

Am Markt war Schlatter Industries jüngst 20,56 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at