Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
|Performance unter der Lupe
|
01.05.2026 10:03:56
SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Schlatter Industries von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurde die Schlatter Industries-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 31,28 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Schlatter Industries-Aktie investiert, befänden sich nun 31,971 Schlatter Industries-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.04.2026 gerechnet (18,60 CHF), wäre die Investition nun 594,66 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 40,53 Prozent vermindert.
Am Markt war Schlatter Industries jüngst 20,56 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schlatter Industries AG
|
01.05.26
|SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Schlatter Industries von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
24.04.26
|SPI-Titel Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlatter Industries von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
22.04.26
|SPI aktuell: SPI schwächer (finanzen.at)
|
20.04.26
|SPI aktuell: SPI präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
20.04.26
|Schwache Performance in Zürich: So performt der SPI am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
20.04.26
|Verluste in Zürich: SPI verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
20.04.26
|Verluste in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
17.04.26
|SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schlatter Industries von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
Analysen zu Schlatter Industries AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Schlatter Industries AG
|18,60
|0,00%