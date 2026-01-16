Schlatter Industries Aktie
WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314
|Lohnende Schlatter Industries-Investition?
|
16.01.2026 10:03:45
SPI-Papier Schlatter Industries-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Schlatter Industries von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurde das Schlatter Industries-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Schlatter Industries-Papier bei 22,60 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Schlatter Industries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44,248 Schlatter Industries-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Schlatter Industries-Papiers auf 21,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 929,20 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 7,08 Prozent.
Schlatter Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,31 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Schlatter Industries AG
|20,40
|-2,86%
