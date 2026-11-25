Anleger, die vor Jahren in Schweizerische Nationalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Schweizerische Nationalbank-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 1 800,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,056 Schweizerische Nationalbank-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 170,00 CHF, da sich der Wert einer Schweizerische Nationalbank-Aktie am 24.11.2026 auf 3 060,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 70,00 Prozent gesteigert.

Der Schweizerische Nationalbank-Wert an der Börse wurde auf 309,83 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at