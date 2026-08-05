Schweizerische Nationalbank Aktie

Schweizerische Nationalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265

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Rentable Schweizerische Nationalbank-Anlage? 05.08.2026 10:03:52

SPI-Papier Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schweizerische Nationalbank von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Schweizerische Nationalbank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Schweizerische Nationalbank-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 1 290,00 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Schweizerische Nationalbank-Aktie investiert hat, hat nun 7,752 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 3 140,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 341,09 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 143,41 Prozent angezogen.

Der Schweizerische Nationalbank-Wert an der Börse wurde auf 303,36 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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