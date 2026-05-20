SPI-Papier Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schweizerische Nationalbank von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Schweizerische Nationalbank-Investment gewesen.

Am 20.05.2025 wurde die Schweizerische Nationalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Schweizerische Nationalbank-Papiers betrug an diesem Tag 3 150,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Schweizerische Nationalbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,032 Schweizerische Nationalbank-Aktien. Die gehaltenen Schweizerische Nationalbank-Anteile wären am 19.05.2026 108,25 CHF wert, da der Schlussstand 3 410,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 8,25 Prozent gesteigert.

Schweizerische Nationalbank wurde am Markt mit 339,93 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at