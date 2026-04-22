SPI-Papier Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schweizerische Nationalbank von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Schweizerische Nationalbank-Aktie gebracht.

Am 22.04.2025 wurde das Schweizerische Nationalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3 310,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,021 Schweizerische Nationalbank-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.04.2026 auf 3 500,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 574,02 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5,74 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Schweizerische Nationalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 349,08 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at