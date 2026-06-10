Schweizerische Nationalbank Aktie
WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265
|Lukrative Schweizerische Nationalbank-Investition?
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10.06.2026 10:04:15
SPI-Papier Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schweizerische Nationalbank von vor 10 Jahren abgeworfen
Schweizerische Nationalbank-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Schweizerische Nationalbank-Papier bei 1 125,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Schweizerische Nationalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,089 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 09.06.2026 auf 3 300,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 293,33 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 193,33 Prozent gesteigert.
Schweizerische Nationalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 337,26 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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