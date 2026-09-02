SPI-Papier Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Schweizerische Nationalbank von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Schweizerische Nationalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Schweizerische Nationalbank-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1 519,00 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,066 Schweizerische Nationalbank-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3 050,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 200,79 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 100,79 Prozent vermehrt.

Schweizerische Nationalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 304,45 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at