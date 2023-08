SPI-Papier Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Schweizerische Nationalbank-Investment verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Schweizerische Nationalbank-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Schweizerische Nationalbank-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Schweizerische Nationalbank-Aktie bei 6 300,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Schweizerische Nationalbank-Aktie investiert hat, hat nun 0,159 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 730,16 CHF, da sich der Wert eines Schweizerische Nationalbank-Papiers am 31.07.2023 auf 4 600,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 26,98 Prozent vermindert.

Der Schweizerische Nationalbank-Wert an der Börse wurde auf 461,20 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at