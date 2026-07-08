Schweizerische Nationalbank Aktie

Schweizerische Nationalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265

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Hochrechnung 08.07.2026 10:03:40

SPI-Papier Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schweizerische Nationalbank-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Schweizerische Nationalbank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die Schweizerische Nationalbank-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 1 136,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Schweizerische Nationalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 0,880 Schweizerische Nationalbank-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 676,06 CHF, da sich der Wert einer Schweizerische Nationalbank-Aktie am 07.07.2026 auf 3 040,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 167,61 Prozent angezogen.

Schweizerische Nationalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 303,93 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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