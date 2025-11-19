Schweizerische Nationalbank Aktie
WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265
|Rentable Schweizerische Nationalbank-Anlage?
|
19.11.2025 10:05:09
SPI-Papier Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schweizerische Nationalbank von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde das Schweizerische Nationalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 4 470,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Schweizerische Nationalbank-Aktie investierten, hätten nun 2,237 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 344,52 CHF, da sich der Wert eines Schweizerische Nationalbank-Papiers am 18.11.2025 auf 3 730,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 16,55 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von Schweizerische Nationalbank betrug jüngst 367,04 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
