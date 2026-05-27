Schweizerische Nationalbank Aktie
WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265
|Lohnendes Schweizerische Nationalbank-Investment?
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27.05.2026 10:03:35
SPI-Papier Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schweizerische Nationalbank von vor 3 Jahren eingebracht
Schweizerische Nationalbank-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Schweizerische Nationalbank-Anteile 4 490,00 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,223 Schweizerische Nationalbank-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.05.2026 auf 3 390,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 755,01 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 24,50 Prozent.
Der Schweizerische Nationalbank-Wert an der Börse wurde auf 345,23 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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