SPI-Papier Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schweizerische Nationalbank von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Schweizerische Nationalbank-Investment gewesen.

Schweizerische Nationalbank-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Schweizerische Nationalbank-Anteile 4 490,00 CHF wert. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,223 Schweizerische Nationalbank-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.05.2026 auf 3 390,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 755,01 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 24,50 Prozent.

Der Schweizerische Nationalbank-Wert an der Börse wurde auf 345,23 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at