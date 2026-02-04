Schweizerische Nationalbank Aktie
WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265
SPI-Papier Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schweizerische Nationalbank-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Schweizerische Nationalbank-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Schweizerische Nationalbank-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 4 800,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,021 Schweizerische Nationalbank-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 74,58 CHF, da sich der Wert eines Schweizerische Nationalbank-Papiers am 03.02.2026 auf 3 580,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,42 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Schweizerische Nationalbank eine Marktkapitalisierung von 355,77 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
|Schweizerische Nationalbank
|3 780,00
|-0,53%
