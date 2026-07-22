Schweizerische Nationalbank Aktie

Schweizerische Nationalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265

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Profitables Schweizerische Nationalbank-Investment? 22.07.2026 10:04:24

SPI-Papier Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schweizerische Nationalbank-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Schweizerische Nationalbank-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Schweizerische Nationalbank-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Schweizerische Nationalbank-Papier bei 4 720,00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Schweizerische Nationalbank-Aktie investierten, hätten nun 0,021 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 63,56 CHF, da sich der Wert eines Schweizerische Nationalbank-Papiers am 21.07.2026 auf 3 000,00 CHF belief. Mit einer Performance von -36,44 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Schweizerische Nationalbank wurde am Markt mit 298,81 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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