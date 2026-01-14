Schweizerische Nationalbank Aktie
SPI-Papier Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schweizerische Nationalbank-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde das Schweizerische Nationalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4 780,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,021 Schweizerische Nationalbank-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 77,82 CHF, da sich der Wert eines Schweizerische Nationalbank-Papiers am 13.01.2026 auf 3 720,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -22,18 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Schweizerische Nationalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 364,59 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
