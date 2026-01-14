Schweizerische Nationalbank Aktie

Schweizerische Nationalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Schweizerische Nationalbank-Investition? 14.01.2026 10:03:57

SPI-Papier Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schweizerische Nationalbank-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Schweizerische Nationalbank gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Schweizerische Nationalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4 780,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,021 Schweizerische Nationalbank-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 77,82 CHF, da sich der Wert eines Schweizerische Nationalbank-Papiers am 13.01.2026 auf 3 720,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -22,18 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Schweizerische Nationalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 364,59 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Schweizerische Nationalbank

mehr Nachrichten