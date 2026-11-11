SPI-Papier Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Schweizerische Nationalbank von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Schweizerische Nationalbank-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 4 150,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Schweizerische Nationalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 0,241 Schweizerische Nationalbank-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 3 140,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 756,63 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 24,34 Prozent vermindert.

Am Markt war Schweizerische Nationalbank jüngst 315,14 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at