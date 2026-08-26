Schweizerische Nationalbank Aktie
WKN: 852243 / ISIN: CH0001319265
|Schweizerische Nationalbank-Investment
|
26.08.2026 10:03:29
SPI-Papier Schweizerische Nationalbank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Schweizerische Nationalbank von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Schweizerische Nationalbank-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Schweizerische Nationalbank-Anteile betrug an diesem Tag 5 220,00 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,916 Schweizerische Nationalbank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 881,23 CHF, da sich der Wert eines Schweizerische Nationalbank-Papiers am 25.08.2026 auf 3 070,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 41,19 Prozent eingebüßt.
Alle Schweizerische Nationalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 307,97 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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