SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sensirion von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Sensirion eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Sensirion-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 49,55 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Sensirion-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 20,182 Anteilen. Die gehaltenen Sensirion-Papiere wären am 02.11.2023 1 438,95 CHF wert, da der Schlussstand 71,30 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 43,90 Prozent angewachsen.

Sensirion wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,07 Mrd. CHF gelistet. Sensirion-Anteile wurde am 22.03.2018 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Sensirion-Aktie lag beim Börsengang bei 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at