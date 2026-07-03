SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sensirion von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Sensirion-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Sensirion-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Sensirion-Papier an diesem Tag bei 78,80 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Sensirion-Aktie investierten, hätten nun 126,904 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.07.2026 10 291,88 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 81,10 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 2,92 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Sensirion eine Börsenbewertung in Höhe von 1,25 Mrd. CHF. Das Sensirion-Papier wurde am 22.03.2018 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt des Sensirion-Papiers wurde der Erstkurs mit 45,15 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at