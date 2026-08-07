Sensirion Aktie

Sensirion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126

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Sensirion-Anlage unter der Lupe 07.08.2026 10:03:56

SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sensirion-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Sensirion eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Sensirion-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 75,20 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 13,298 Sensirion-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.08.2026 auf 78,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 041,22 CHF wert. Damit wäre die Investition 4,12 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Sensirion betrug jüngst 1,22 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Sensirion-Papiere an der Börse SWX war der 22.03.2018. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Sensirion-Anteils auf 45,15 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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