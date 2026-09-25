Sensirion Aktie

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WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126

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Sensirion-Performance 25.09.2026 10:03:40

SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sensirion von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Sensirion eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Sensirion-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 62,20 CHF. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Sensirion-Aktie investiert hat, hat nun 160,772 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 295,82 CHF, da sich der Wert eines Sensirion-Papiers am 24.09.2026 auf 82,70 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +32,96 Prozent.

Zuletzt verbuchte Sensirion einen Börsenwert von 1,31 Mrd. CHF. Das Sensirion-IPO fand am 22.03.2018 an der Börse SWX statt. Der Erstkurs der Sensirion-Aktie belief sich damals auf 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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