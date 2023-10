SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Sensirion abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sensirion-Aktie Anlegern gebracht.

Am 13.10.2018 wurden Sensirion-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 51,90 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,268 Sensirion-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 348,75 CHF, da sich der Wert eines Sensirion-Papiers am 12.10.2023 auf 70,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 34,87 Prozent angewachsen.

Sensirion erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,09 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Sensirion-Aktie an der Börse SWX war der 22.03.2018. Damals wurde der erste Kurs des Sensirion-Papiers bei 45,15 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at