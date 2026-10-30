Sensirion Aktie

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WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126

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Sensirion-Investmentbeispiel 30.10.2026 10:03:36

SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sensirion-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Sensirion-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 30.10.2023 wurde die Sensirion-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 65,60 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 15,244 Sensirion-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Sensirion-Aktie auf 87,70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 336,89 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 336,89 CHF, was einer positiven Performance von 33,69 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Sensirion eine Marktkapitalisierung von 1,36 Mrd. CHF. Am 22.03.2018 fand der erste Handelstag des Sensirion-Papiers an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der Sensirion-Anteilsschein bei 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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