Sensirion Aktie

Sensirion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126

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Lohnendes Sensirion-Investment? 28.08.2026 10:03:39

SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sensirion-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Sensirion eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Sensirion-Papier statt. Zum Handelsende stand das Sensirion-Papier an diesem Tag bei 67,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Sensirion-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14,837 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 27.08.2026 1 241,84 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 83,70 CHF belief. Mit einer Performance von +24,18 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Sensirion jüngst 1,30 Mrd. CHF wert. Der erste Handelstag der Sensirion-Papiere an der Börse SWX war der 22.03.2018. Den ersten Handelstag begann das Sensirion-Papier bei 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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