Sensirion Aktie
WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126
|Lohnendes Sensirion-Investment?
|
28.08.2026 10:03:39
SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sensirion-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Sensirion-Papier statt. Zum Handelsende stand das Sensirion-Papier an diesem Tag bei 67,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Sensirion-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14,837 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 27.08.2026 1 241,84 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 83,70 CHF belief. Mit einer Performance von +24,18 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war Sensirion jüngst 1,30 Mrd. CHF wert. Der erste Handelstag der Sensirion-Papiere an der Börse SWX war der 22.03.2018. Den ersten Handelstag begann das Sensirion-Papier bei 45,15 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sensirion Holding AG
|
28.08.26
|SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sensirion-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
25.08.26
|Dienstagshandel in Zürich: SPI zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
21.08.26
|Aufschläge in Zürich: SPI letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
21.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI legt am Freitagnachmittag zu (finanzen.at)
|
21.08.26
|SIX-Handel SPI fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
19.08.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI am Mittwochnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
19.08.26
|SPI-Handel aktuell: So performt der SPI am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
19.08.26
|Sensirion Holding AG: Sensirion setzt Wachstumskurs fort und erhöht Umsatzprognose für 2026 (EQS Group)
Analysen zu Sensirion Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|Sensirion Holding AG
|88,20
|-1,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.