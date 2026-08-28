SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sensirion-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem Sensirion-Papier statt. Zum Handelsende stand das Sensirion-Papier an diesem Tag bei 67,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Sensirion-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14,837 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 27.08.2026 1 241,84 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 83,70 CHF belief. Mit einer Performance von +24,18 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Sensirion jüngst 1,30 Mrd. CHF wert. Der erste Handelstag der Sensirion-Papiere an der Börse SWX war der 22.03.2018. Den ersten Handelstag begann das Sensirion-Papier bei 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at