SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sensirion von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Sensirion eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Sensirion-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Sensirion-Anteile bei 81,10 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,233 Sensirion-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.07.2026 auf 72,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89,77 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 10,23 Prozent.

Jüngst verzeichnete Sensirion eine Marktkapitalisierung von 1,09 Mrd. CHF. Am 22.03.2018 wagte die Sensirion-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Die Sensirion-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at