SPI-Papier Sensirion-Aktie: So viel Verlust hätte ein Sensirion-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Sensirion-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Sensirion-Papier 61,90 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Sensirion-Aktie investiert hat, hat nun 1,616 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 26.03.2026 auf 59,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95,48 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,52 Prozent verringert.

Sensirion wurde jüngst mit einem Börsenwert von 919,42 Mio. CHF gelistet. Das Sensirion-IPO fand am 22.03.2018 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs der Sensirion-Aktie lag damals bei 45,15 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at